Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Правила одни для всех». Ферстаппен — об инциденте с Хэмилтоном в Мексике

«Правила одни для всех». Ферстаппен — об инциденте с Хэмилтоном в Мексике
Комментарии

Четырёхкратный и действующий чемпион мира пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен высказался о плотном сражении с семикратным обладателем титула гонщиком «Феррари» Льюисом Хэмилтоном на Гран-при Мексики.

«Это гонки. Это то, что мы можем делать по правилам. То, как позволяют действовать стюарды. Со мной тоже сражались таким образом. Почему мне это не должно быть дозволено? Правила одинаковые для всех», — приводит слова Ферстаппена DAZN.

Напомним, по итогам инцидента Льюис Хэмилтон получил десятисекундный штраф за то, что выехал за пределы трассы в этом сражении.

Ранее об этом инциденте высказались бывший гонщик Формулы-1 Мартин Брандл и чемпион серии Жак Вильнёв.

Материалы по теме
Так почему же не наказали Ферстаппена? Большой разбор решений судей на Гран-при Мексики
Так почему же не наказали Ферстаппена? Большой разбор решений судей на Гран-при Мексики
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android