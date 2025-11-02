«Правила одни для всех». Ферстаппен — об инциденте с Хэмилтоном в Мексике

Четырёхкратный и действующий чемпион мира пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен высказался о плотном сражении с семикратным обладателем титула гонщиком «Феррари» Льюисом Хэмилтоном на Гран-при Мексики.

«Это гонки. Это то, что мы можем делать по правилам. То, как позволяют действовать стюарды. Со мной тоже сражались таким образом. Почему мне это не должно быть дозволено? Правила одинаковые для всех», — приводит слова Ферстаппена DAZN.

Напомним, по итогам инцидента Льюис Хэмилтон получил десятисекундный штраф за то, что выехал за пределы трассы в этом сражении.

