«Ужасная ситуация внутри команды». Мика Хаккинен — о титульной борьбе Пиастри и Норриса

57-летний финский гонщик и двукратный чемпион Формулы-1 Мика Хаккинен высказался о титульной борьбе в сезоне-2025.

«Зак Браун, Андреа [Стелла], действительно невероятны. Им пришлось работать с пилотами настолько тесно, что к концу сезона им удалось найти потрясающую гармонию. Это гонки, и один из их пилотов может выиграть титул. Это настоящий кошмар. Абсолютно ужасная ситуация внутри команды. И я не говорю это в негативном смысле — просто такова реальность.

У “Макларена” отличные партнёры, великолепные члены команды — механики, инженеры, специалисты по маркетингу, дизайнеры. Это замечательная команда. Ты хочешь, чтобы сезон завершился идеально, и поэтому я думаю, что Ландо уже довольно опытен в Формуле-1. Оскар постепенно к этому приходит. Так что я верю, что они найдут способ хорошо завершить сезон», — сказал Хаккинен на YouTube-канале High Performance.