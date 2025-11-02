Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Консультант «Кадиллака»: нацелены на штат в 600 человек к началу 2026-го

Консультант «Кадиллака»: нацелены на штат в 600 человек к началу 2026-го
Аудио-версия:
Комментарии

Исполнительный консультант по инженерным вопросам команды Формулы-1 «Кадиллак» Пэт Симондс высказался о штате американского коллектива, который дебютирует в серии в сезоне-2026.

«Мы нацелены примерно на 600 человек в штате к началу следующего года. Но нужно помнить, что мы не будем заниматься большим объёмом производства. У нас есть производственная база и так называемая «группа быстрого реагирования», которая будет изготавливать композитные детали, необходимые еженедельно.
Мы сможем работать с таким штатом какое-то время, а когда начнём развивать производство — команда будет расти.

Но не думаю, что тысяча и более человек — это правильное число. На мой взгляд, оно должно быть меньше тысячи. Если работать эффективно, это реально. Кроме того, каждый сотрудник учитывается в рамках лимита расходов, так что все, кого вы нанимаете не для разработки машины, не добавят развития болиду. Поэтому мы будем действовать максимально рационально — и именно за счёт эффективности», — приводит слова Симондса издание Racingnews365.

Материалы по теме
Серхио Перес: люди будут удивлены, насколько хорош я буду после возвращения в Формулу-1
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android