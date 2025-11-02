Консультант «Кадиллака»: нацелены на штат в 600 человек к началу 2026-го

Исполнительный консультант по инженерным вопросам команды Формулы-1 «Кадиллак» Пэт Симондс высказался о штате американского коллектива, который дебютирует в серии в сезоне-2026.

«Мы нацелены примерно на 600 человек в штате к началу следующего года. Но нужно помнить, что мы не будем заниматься большим объёмом производства. У нас есть производственная база и так называемая «группа быстрого реагирования», которая будет изготавливать композитные детали, необходимые еженедельно.

Мы сможем работать с таким штатом какое-то время, а когда начнём развивать производство — команда будет расти.

Но не думаю, что тысяча и более человек — это правильное число. На мой взгляд, оно должно быть меньше тысячи. Если работать эффективно, это реально. Кроме того, каждый сотрудник учитывается в рамках лимита расходов, так что все, кого вы нанимаете не для разработки машины, не добавят развития болиду. Поэтому мы будем действовать максимально рационально — и именно за счёт эффективности», — приводит слова Симондса издание Racingnews365.