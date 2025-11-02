Отмар Зафануэр — о титуле Ф-1 в сезоне-2025: нужно ставить на гонщика «Макларена»

Бывший руководитель команд Формулы-1 Отмар Зафнауэр оценил борьбу Оскара Пиастри и Ландо Норриса (оба из «Макларена») с четырёхкратным чемпионом серии Максом Ферстаппеном («Ред Булл») в сезоне-2025.

«Нужно ставить на гонщика «Макларена», даже несмотря на то, что Макс — лучший в пелотоне. Трудно судить со стороны, но, похоже, в начале сезона Ландо, возможно, слишком сильно давил, потому что Оскар оказался для него куда более серьёзным вызовом, чем он ожидал после прошлого года. Сейчас Ландо уже привык к этому и снова показывает тот уровень, на который способен. Его победа в Мексике была довольно убедительной. Всё очень плотно.

Если бы не было виртуального сейфти-кара, то Макс, вероятно, попытался бы пройти Леклера. В то же время, думаю, Оскар попробовал бы обогнать Бермана, но Макс пошёл бы на больший риск при атаке, а Оскар, наоборот, действовал бы осторожнее. Если бы они столкнулись, оба потеряли бы очки. Но этого не случилось — и теперь борьба крайне плотная», — приводит слова Зафнауэра издание Racingnews365.