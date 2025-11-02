Скидки
Комацу — о возможном приходе Рованперя в «Хаас»: наши интересы отделены от «Тойоты»

Руководитель команды Формулы-1 «Хаас» Аяо Комацу обсудил возможное появление в будущем финского двукратного чемпиона мира по ралли Калле Рованперя в американский коллектив.

Фото: Massimo Bettiol/Getty Images

«Рованперя в «Хаасе»? Это вообще не входит в наши планы. Интересы «Тойоты»? Они полностью отделены от наших. Если он хорош, это прекрасно. Думаю, можно иметь проблемы и посерьёзнее. Если он быстр — хорошо, что у нас есть к нему доступ. Но в наших текущих планах он не фигурирует», — приводит слова Комацу издание Motorsport-Total.

25-летний финн, выступающий за «Тойоту» в серии WRC, объявил, что сезон-2025 станет последним для него в ралли, а затем он уйдёт в Супер Формулу, чтобы перейти в Формулу-2.

Шок-переход: самый молодой чемпион мира по ралли уходит ради мечты о Формуле-1
Шок-переход: самый молодой чемпион мира по ралли уходит ради мечты о Формуле-1
