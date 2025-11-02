Скидки
Высшее руководство «Феррари» высоко оценивает Джорджа Расселла — Corriere della Sera

Высшее руководство «Феррари» высоко оценивает Джорджа Расселла — Corriere della Sera
Высшее руководство «Феррари» высоко оценивает 27-летнего британского гонщика Формулы-1 Джорджа Расселла, выступающего за «Мерседес», сообщили в итальянском издании Corriere della Sera.

По данным итальянских журналистов, в случае, если по итогам сезона-2026 руководителю «Мерседеса» Тото Вольфу удастся заполучить четырёхкратного чемпиона Формулы-1 Макса Ферстаппена («Ред Булл»), то Расселл может перейти в итальянский коллектив, заменив либо Шарля Леклера, либо Льюиса Хэмилтона.

Расселл стал боевым пилотом немецкой команды с сезона-2022. С 2019-го по 2021-й он выступал за «Уильямс». В сезоне-2025 занимает четвёртое место в личном зачёте после 20 этапов.

