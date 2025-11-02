Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Стелла объяснил, почему в «Макларене» выросла уверенность в победе в личном зачёте

Стелла объяснил, почему в «Макларене» выросла уверенность в победе в личном зачёте
Аудио-версия:
Комментарии

Руководитель команды Формулы-1 «Макларен» Ландо Норрис высказался о настроениях в коллективе после победы Ландо Норриса на Гран-при Мексики.

«Если анализировать выступление Оскара [в Мексике], то даже несмотря на то, что он потерял немного очков по сравнению с Ферстаппеном, я думаю, он получил огромный опыт. Это своего рода инвестиция — шаг, который нужно сделать, чтобы быть конкурентоспособным в любых условиях в финальной части сезона. Так что в целом и команда, и гонщики уехали из Мексики с воодушевлением и оптимизмом перед концовкой сезона.

Наша уверенность в борьбе за титул в личном зачёта возросла. Это случилось потому, что мы доказали: у нас есть машина, способная выигрывать гонки и в некоторых условиях даже доминировать. Это самый важный фактор, чтобы поставить Ландо и Оскара в положение, позволяющее бороться за чемпионский титул. Думаю, дело не в математике. Всё дело в уровне конкурентоспособности. И важно было подтвердить, что он у нас есть», — приводит слова Стеллы издание Racingnews365.

Материалы по теме
«Ужасная ситуация внутри команды». Мика Хаккинен — о титульной борьбе Пиастри и Норриса
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android