Стелла объяснил, почему в «Макларене» выросла уверенность в победе в личном зачёте

Руководитель команды Формулы-1 «Макларен» Ландо Норрис высказался о настроениях в коллективе после победы Ландо Норриса на Гран-при Мексики.

«Если анализировать выступление Оскара [в Мексике], то даже несмотря на то, что он потерял немного очков по сравнению с Ферстаппеном, я думаю, он получил огромный опыт. Это своего рода инвестиция — шаг, который нужно сделать, чтобы быть конкурентоспособным в любых условиях в финальной части сезона. Так что в целом и команда, и гонщики уехали из Мексики с воодушевлением и оптимизмом перед концовкой сезона.

Наша уверенность в борьбе за титул в личном зачёта возросла. Это случилось потому, что мы доказали: у нас есть машина, способная выигрывать гонки и в некоторых условиях даже доминировать. Это самый важный фактор, чтобы поставить Ландо и Оскара в положение, позволяющее бороться за чемпионский титул. Думаю, дело не в математике. Всё дело в уровне конкурентоспособности. И важно было подтвердить, что он у нас есть», — приводит слова Стеллы издание Racingnews365.