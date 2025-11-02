Скидки
Херберт объяснил, чем Макс Ферстаппен похож на Сенну, Проста и Михаэля Шумахера

Бывший пилот Формулы-1 Джонни Херберт высказался о четырёхкратном чемпионе серии Максе Ферстаппене («Ред Булл»).

«Когда Макс обогнал Льюиса на входе в первый поворот в Мехико, я подумал — это было блестяще. На грани, очень поздно, но он выполнил манёвр. Был небольшой контакт в колёсах — но это часть гонок. Здесь не бывает идеально чисто, никто не сможет совсем избежать касаний, потому что так это не работает.

Бывали случаи, когда, как говорил Льюис Ландо [Норрису], — нужно быть жёстким, чтобы бороться с ним на равных. Но Ферстаппен готов к этому. Ему и Максу это даже нравится — что делает их обоих очень сильными соперниками. Ферстаппен умеет подавлять соперников психологически — и это напоминает мне Сенну, Проста и Шумахера. У всех троих был элемент запугивания», — приводит слова Херберта издание GPblog.

Вильнёв ответил, был бы рад Хэмилтон помешать Ферстаппену выиграть титул штрафом в Мексике
