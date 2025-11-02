Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Габриэл Бортолето рассказал, какой совет получил от своего менеджера Фернандо Алонсо

Габриэл Бортолето рассказал, какой совет получил от своего менеджера Фернандо Алонсо
Аудио-версия:
Комментарии

Бразильский гонщик Габриэл Бортолето, проводящий свой первый сезон в Формуле-1 за «Кик-Заубер», рассказал о совете от двукратного чемпиона серии и своего менеджера Фернандо Алонсо («Астон Мартин»).

«Честно говоря, мои дела в Формуле-3 никогда не шли плохо. Я просто перестал побеждать [после первых двух этапов], но всё ещё поднимался на подиум, входил в топ-5, набирал хорошие очки. Помню, как Фернандо прислал мне длинное голосовое сообщение, где сказал: «Не ожидай, что будешь выигрывать каждую гонку. В какой-то момент твоя нынешняя форма немного снизится — это естественно.

Просто держи голову высоко, продолжай работать и делать всё, что можешь. Когда привыкаешь побеждать, зарабатывать очки или быть на подиуме, потерять этот уровень всегда непросто», — приводит слова Бортолето издание Racingnews365.

Материалы по теме
Штайнер собрал идеальный коллектив для участия в Ф-1. Ферстаппен и Ньюи в составе
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android