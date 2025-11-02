Габриэл Бортолето рассказал, какой совет получил от своего менеджера Фернандо Алонсо

Бразильский гонщик Габриэл Бортолето, проводящий свой первый сезон в Формуле-1 за «Кик-Заубер», рассказал о совете от двукратного чемпиона серии и своего менеджера Фернандо Алонсо («Астон Мартин»).

«Честно говоря, мои дела в Формуле-3 никогда не шли плохо. Я просто перестал побеждать [после первых двух этапов], но всё ещё поднимался на подиум, входил в топ-5, набирал хорошие очки. Помню, как Фернандо прислал мне длинное голосовое сообщение, где сказал: «Не ожидай, что будешь выигрывать каждую гонку. В какой-то момент твоя нынешняя форма немного снизится — это естественно.

Просто держи голову высоко, продолжай работать и делать всё, что можешь. Когда привыкаешь побеждать, зарабатывать очки или быть на подиуме, потерять этот уровень всегда непросто», — приводит слова Бортолето издание Racingnews365.