Мика Хаккинен: Шумахер был очень жёстким гонщиком. Был ли я немного лучше? Конечно

57-летний финский гонщик и двукратный чемпион Формулы-1 Мика Хаккинен высказался о легендарном Михаэле Шумахере.

«Михаэль был очень жёстким гонщиком. Знаете, думаю, у него было немало проблем со многими пилотами: Деймоном Хиллом, Жаком Вильнёвом и Дэвидом Култхардом.

Был ли я немного лучше Михаэля? Оу, конечно. Я знал Михаэля ещё с детства, с 13 лет, из-за соревнований по картингу. Когда у него был шанс победить, он не сдавался. Когда Шумахер понимал, что победа упущена, при этом она была завоёвана честно и справедливо, он был очень прямолинеен, радовался и поздравлял тебя», — приводит слова Хаккинена портал Sportskeeda.