«Макс поистине выдающийся человек». Эдриан Ньюи рассказал, чем его впечатляет Ферстаппен

Технический директор «Астон Мартин» Эдриан Ньюи с восхищением высказался в адрес четырёхкратного чемпиона Ф-1 нидерландца Макса Ферстаппена.

«Макс сейчас — это поистине выдающийся человек. Не думаю, что для вас является секретом его непростое воспитание, хотя зрелость Ферстаппена поражает. Его умение справляться с давлением, выдерживать — поистине удивительное качество. Кажется, что какие бы трудности ни возникали в его жизни, когда он надевает шлем и садится в машину, весь шум отступает. Он просто выходит на трассу и участвует в гонке. Это, на мой взгляд, невероятно впечатляет в спортсмене», — приводит слова Ньюи портал Sportskeeda.

