«Тогда барьеры рухнули». Хэмилтон вспомнил, как Лауда перестал испытывать к нему негатив

40-летний пилот «Феррари» британец Льюис Хэмилтон вспомнил, как легендарный Ники Лауда изменил своё отношение к нему с негативного на позитивное.

«Когда пришёл в Формулу-1, Ники был частью мира, который не мог адаптироваться к тому, что я другой. Слышал от него в свой адрес негатив, хотя всегда восхищался им как трёхкратным чемпионом мира. Он одна из настоящих икон нашего спорта. Потом Ники по телефону объяснил мне, почему я должен перейти в «Мерседес», а когда мы наконец встретились, у нас состоялся очень хороший разговор. Он сказал: «Ты такой же, как я, ты гонщик до мозга костей». Только после той встречи все эти барьеры рухнули, стереотипное представление, которое у него, возможно, было, развеялось. С тех пор мы стали вместе ездить на гонки, Ники постоянно возил нас куда угодно», — приводит слова Хэмилтона портал Sportskeeda.