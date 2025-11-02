Скидки
«Меня бы не было в Ф-1». Пиастри назвал гонку, которая стала самой важной в его жизни

24-летний пилот «Макларен» австралиец Оскар Пиастри назвал гонку, которая стала самой важной в его жизни.

«Гонка, которая изменила мою карьеру, моя первая гонка, которая прошла в Европе в 2014 году, финал IAME International. По сути, произошло так, что мои родители бросили в гущу событий и хотели посмотреть, смогу ли я выступить на этом этапе. В финале я поднялся с 21-го на третье место. Это был гораздо лучший результат, чем ожидали я и мои родители.

В следующем году мне ещё несколько раз приходилось участвовать в европейских гонках, а ещё через год я окончательно переехал в Европу. Так что если бы та гонка не прошла так хорошо, меня бы здесь, наверное, не было», — приводит слова Пиастри портал Sportskeeda.

«Ужасная ситуация внутри команды». Мика Хаккинен — о титульной борьбе Пиастри и Норриса
