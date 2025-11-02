Шарль Леклер и его девушка Александра Сен-Млё обручились

28-летний пилот итальянского коллектива «Феррари» монегаск Шарль Леклер сообщил, что его девушка француженка мексиканского происхождения Александра Сен-Млё согласилась выйти за него замуж.

«Мистер и миссис Леклер», — написал Леклер на своей странице в социальной сети.

Шарль состоит в отношениях с Александрой с 2023 года. Она является инфлюенсером и известна своим увлечением историей искусства.

В данный момент Шарль занимает пятое место в личном зачёте пилотов Формулы-1 с 210 очками на счету. Его напарник, а также семикратный чемпион Формулы-1 британец Льюис Хэмилтон располагается на шестой позиции (146 очков).