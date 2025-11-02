Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Шарль Леклер и его девушка Александра Сен-Млё обручились

Шарль Леклер и его девушка Александра Сен-Млё обручились
Комментарии

28-летний пилот итальянского коллектива «Феррари» монегаск Шарль Леклер сообщил, что его девушка француженка мексиканского происхождения Александра Сен-Млё согласилась выйти за него замуж.

«Мистер и миссис Леклер», — написал Леклер на своей странице в социальной сети.

Шарль состоит в отношениях с Александрой с 2023 года. Она является инфлюенсером и известна своим увлечением историей искусства.

В данный момент Шарль занимает пятое место в личном зачёте пилотов Формулы-1 с 210 очками на счету. Его напарник, а также семикратный чемпион Формулы-1 британец Льюис Хэмилтон располагается на шестой позиции (146 очков).

Материалы по теме
Ральф Шумахер назвал команду, в которую могут перейти Леклер и Пиастри
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android