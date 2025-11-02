Экклстоун: переход Мика Шумахера в Indycar — это отличная идея. Там ему будет проще

Бывший владелец Формулы-1 Берни Экклстоун предположил, что 26-летнему экс-гонщику Ф-1 немцу Мику Шумахеру стоило бы продолжить свою карьеру в серии IndyCar.

«Переход Шумахера в IndyCar пошёл бы ему на пользу, отличная идея. У Мика всегда были проблемы из-за фамилии. Кроме того, ему никогда не удавалось оказаться в нужной машине в нужное время.

А в серии IndyCar ему было бы немного проще. Конкуренция не такая жёсткая, как в Формуле- 1, если посмотреть, насколько плотно там сгруппированы участники топ-10», — приводит слова Экклстоуна портал F1-insider.

Напомним, Мик выступал в «Королевских гонках» с 2021 по 2022 год за американскую команду «Хаас».