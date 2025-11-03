«Мечтаем о следующих 50 годах!» Келли Пике поздравила Ферстаппена с юбилеем отношений

Келли Пике, являющаяся подругой четырёхкратного чемпиона Формулы-1 нидерландца Макса Ферстаппена, поздравила его с пятилетним годовщиной их отношений.

«Здесь не хватит места, чтобы показать все самые лучшие моменты наших с тобой отношений за последние пять лет. Но вот наше последнее фото — мы кушаем одно из наших любимых блюд в ресторане и мечтаем о следующих 50 годах!» — подписала Пике фотографию, опубликовав её на своей странице в социальной сети.

Фото: Из личного архива Пике

Напомним, пара имеет дочь Лили, которая родилась 1 мая 2025 года. Ранее Келли состояла в отношениях с российским пилотом Даниилом Квятом, который также выступал в Формуле-1.