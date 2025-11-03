Судьбу чемпионского титула в NASCAR Cup Series решил прокол за три круга до финиша

На овале «Финикс Рейсвей» состоялся финал NASCAR Cup Series сезона 2025 года. Чемпионский титул завоевал пилот Hendrick Motorsports Кайл Ларсон, который во второй раз стал сильнейшим пилотом первенства по итогам сезона. Свой первый титул Ларсон завоевал в 2021 году. Для Hendrick Motorsports, удерживающей рекорд по количеству титулов в высшей лиге NASCAR, это уже 15-е чемпионство.

Гонка прошла на фоне постоянных проблем с шинами, которые не выдерживали нагрузки, из-за чего многие пилоты столкнулись с проколами. Первым из финалистов, кто пострадал от этой проблемы, на 107-м круге стал Чейз Бриско. Он откатился на 32-е место, однако смог прорваться на 2-ю позицию, после чего на его машине вновь лопнула шина. Одновременно с этим не выдержала шина на автомобиле Кайла Ларсона, а механикам Денни Хэмлина, доминировавшего на протяжении первой половины дистанции, из-за пробитой резины не удалось с первой попытки поставить машину на домкрат.

Ларсон со спущенной шиной заезжает на пит-стоп Фото: Meg Oliphant/Getty Images

Единственным из финалистов, кто смог к этому моменту избежать проблем с шинами, стал Уильям Байрон. Однако Хэмлин, который после неудачного пит-стопа откатился на 11-е место, смог отыграться и на рестарте за 46 кругов до финиша опередить Байрона в борьбе за лидерство. Десятью кругами позднее из-за очередного прокола — на этот раз у Джей-Джея Йели — дирекция гонки объявила период жёлтых флагов, и на синхронном пит-стопе всех лидеров Бриско и Ларсон поменяли лишь по две шины. Таким образом лидерство перед рестартом перехватил Бриско, Ларсон вышел на второе место, а Хэмлин и Байрон откатились на третью и четвёртую позиции.

На рестарте за 28 кругов до финиша Хэмлин с Байроном в борьбе в четыре ряда за счёт более свежей резины вернули себе первое и второе место. После этого Денни создал себе отрыв в три секунды, однако за три круга до финиша гонку вновь прервали жёлтые флаги — на машине Байрона не выдержала передняя правая шина. Лидеры вновь поехали в боксы и многие ограничились заменой только двух колёс — в том числе Ларсон, покинувший пит-лейн на 5-й позиции, тогда как Хэмлин, получивший четыре свежие шины, вернулся на трассу только 10-м.

Судьбу гонки в итоге решил овертайм. На первое место, опередив Брэда Кезеловски, прорвался Райан Блейни, а Кайл Ларсон финишировал третьим и завоевал второй в карьере чемпионский титул. Хэмлин закончил гонку на 6-й позиции, Бриско финишировал 18-м, а Байрон с отставанием в два круга классифицирован 33-м.

NASCAR Cup Series Championship Race, Финикс (топ-10):

1. Райан Блейни (Team Penske / «Форд») — 319 кругов.

2. Брэд Кезеловски (RFK Racing / «Форд») +0.097 сек.

3. Кайл Ларсон (Hendrick Motorsports / «Шевроле») +0.134.

4. Джоуи Логано (Team Penske / «Форд») +0.169.

5. Кайл Буш (Richard Childress Racing / «Шевроле») +0.295.

6. Денни Хэмлин (Joe Gibbs Racing / «Тойота») +0.577.

7. Джош Берри (Wood Brothers Racing / «Форд») +0.766.

8. Майкл Макдауэлл (Spire Motorsports / «Шевроле») +0.841.

9. Райан Прис (RFK Racing / «Форд») +1.141.

10. Чейз Эллиотт (Hendrick Motorsports / «Шевроле») +1.153.

…18. Чейз Бриско (Joe Gibbs Racing / «Тойота») +1.983.

…33. Уильям Байрон (Hendrick Motorsports / «Шевроле») +2 круга.

Следующий сезон NASCAR Cup Series стартует внезачётной гонкой Cook Out Clash на шорт-треке «Боуман Грей Стэдиум» 1 февраля. Первый этап регулярного сезона 2026 года — гонка «500 миль Дайтоны» — пройдёт 15 февраля.