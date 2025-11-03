Хэмилтон и Квят отреагировали на обручение Леклера со своей девушкой

Пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон отреагировал на обручение своего товарища по команде Шарля Леклера. Ранее монегаск на своей странице в социальных сетях сообщил, что его девушка Александра Сен-Млё согласилась выйти за него замуж. На факт обручения отреагировал российский гонщик Даниил Квят.

В комментариях к публикации Леклера и Хэмилтон, и Квят оставили одинаковые сообщения: «Поздравляю вас обоих».

В настоящий момент Леклер занимает пятую позицию в общем зачёте пилотов, имея в активе 210 очков. Хэмилтон располагается на шестом месте (146 очков). Лидером чемпионата является Ландо Норрис из «Макларена» (357).

