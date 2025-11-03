Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Хэмилтон и Квят отреагировали на обручение Леклера со своей девушкой

Хэмилтон и Квят отреагировали на обручение Леклера со своей девушкой
Комментарии

Пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон отреагировал на обручение своего товарища по команде Шарля Леклера. Ранее монегаск на своей странице в социальных сетях сообщил, что его девушка Александра Сен-Млё согласилась выйти за него замуж. На факт обручения отреагировал российский гонщик Даниил Квят.

В комментариях к публикации Леклера и Хэмилтон, и Квят оставили одинаковые сообщения: «Поздравляю вас обоих».

В настоящий момент Леклер занимает пятую позицию в общем зачёте пилотов, имея в активе 210 очков. Хэмилтон располагается на шестом месте (146 очков). Лидером чемпионата является Ландо Норрис из «Макларена» (357).

Материалы по теме
Шарль Леклер и его девушка Александра Сен-Млё обручились

Главные новости дня:

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android