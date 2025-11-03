Фредерик Вассёр: нужно уже решать, какими будут правила в Формуле-1 в 2035 году

Руководитель команды «Феррари» Фредерик Вассёр рассказал, как «Скудерия» готовится к новому техническому регламенту 2026 года и почему Формула-1 уже сейчас должна задуматься о следующей эпохе.

«В 2026 году в Формуле-1 произойдёт, пожалуй, больше всего изменений за последние 30 лет. Сегодня мы начинаем с чистого листа и должны построить собственный проект. Мы не знаем, идут ли наши соперники совершенно другими путями. Нужно доверять своим решениям и сохранять уверенность, чтобы продолжать двигаться вперёд. Это вызов, потому что мы абсолютно не представляем, что делают остальные.

Сложность заключается в том, чтобы сохранить свои позиции, продолжая развивать технологии. Трудность состоит в том, что нам уже сейчас приходится решать, какими будут правила в 2035 году. Я бы сказал, что их нужно определять фактически сегодня. Непросто представить, как будет выглядеть автомобильная индустрия в 2035-м. Люди и технологии меняются очень быстро — и это настоящий вызов», — приводит слова Вассёра F1i со ссылкой на его выступление в Power Players podcast.

Главные новости дня: