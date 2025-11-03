Скидки
Фото: Фабио Куартараро ответил на хэллоуинский костюм Ландо Норриса

Комментарии

Французский гонщик MotoGP Фабио Куартараро и пилот «Макларена» Ландо Норрис обменялись забавными сообщениями в социальных сетях. Сперва британский гонщик Формулы-1 опубликовал фото в гоночном комбинезоне «Ямахи» с подписью: «В целом это просто тыква. С Хэллоуином!»

Фото: Из личного архива Ландо Норриса

В ответ Куартараро надел костюм «Макларена» и написал: «Тыква превратилась в папайю. Опоздал на Хэллоуин, как всегда».

Фото: Из личного архива Фабио Куартараро

Отметим, что в мае 2025 года оба гонщика обменивались своими костюмами во время Гран-при Испании в Барселоне.

Фото: Скриншот

Ранее Норрис высказался о борьбе за титул с гонщиком «Ред Булл» Максом Ферстаппеном.

