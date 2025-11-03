Ньюи объяснил, почему предпочитает проводить минимум времени на совещаниях «Астон Мартин»

Технический директор «Астон Мартин» Эдриан Ньюи рассказал, почему предпочитает проводить минимум времени на совещаниях команды, а также объяснил, как выстраивает рабочий процесс в новой штаб-квартире коллектива в Сильверстоуне.

«Раз в неделю у нас проходит собрание, на котором одна из групп представляет результаты трём другим. У таких встреч есть польза, но если они сводятся лишь к обмену информацией и не приводят к тому, что кто-то после делает что-то иначе, то, на мой взгляд, это пустая трата времени. Совещания должны рождать идеи и новые направления».

Инженер добавил, что старается формировать в «Астон Мартин» новую рабочую культуру:

«Когда я нахожусь на базе, около 10% времени провожу на совещаниях — стараюсь держать этот показатель на минимуме. Чаще я просто хожу по офису, общаюсь с инженерами, обсуждаю проекты, идеи, замечания. А остальное время провожу в кабинете, анализируя данные и разрабатывая возможные решения, которые потом передаются обратно в команду для дальнейшей проработки», — приводит слова Ньюи Motorsport Week со ссылкой на его выступление в подкасте Джеймса Аллена.

Главные новости дня: