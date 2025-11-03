В «Пирелли» оценили возможное введение двух обязательных пит-стопов в Формуле-1

Гоночный директор «Пирелли» Марио Изола высказался о возможном утверждении в Формуле-1 двух обязательных пит-стопов за гонку.

«Команды всегда пытаются извлечь максимум из того, что у них есть. Они стараются уменьшить число пит-стопов. Что логично, поскольку во время пит-стопа вы можете совершить ошибку, а при возвращении на трассу можно попасть в трафик и потерять время.

Мы пытаемся привнести что-то хорошее ради шоу. И я убеждён, что идея с двумя пит-стопами лучше для шоу, потому что вы получаете больше непредсказуемости. Хотя не нужно никого принуждать, пока мы не убедимся, что два пит-стопа определены регламентом», — приводит слова Изолы издание Motorsport.