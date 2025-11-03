Норрис высказался о том, что он первый после Сенны пилот «Макларена», победивший в Мексике
Пилот команды Формулы-1 «Макларен» британец Ландо Норрис поделился впечатлениями от победы на недавнем Гран-при Мексики. Британец стал первым гонщиком «Макларена» с 1989 года, одержавшим победу в Мексике, когда триумфа здесь добился Айртон Сенна.
Формула-1 2025. Этап 20, Мехико, Мексика
Гран-при Мексики. Гонка (71 круг, 305.354 км)
26 октября 2025, воскресенье. 23:00 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:37:58.574
2
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+30.324
3
Макс Ферстаппен
Red Bull
+31.049
«Конечно, здорово вернуть «Макларен» к победам здесь впервые после успеха Сенны. А видеть своё имя рядом с таким человеком — особенно здорово. Это момент, на который приятно будет оглядываться через десять или двадцать лет», — приводит слова Норриса GPblog.
Благодаря победе в Мексике Норрис вышел на первое место в общем зачёте пилотов. Сейчас в его активе 357 очков. У его напарника Оскара Пиастри, занимающего вторую позицию, 356 баллов.
Материалы по теме
Ландо Норрис врезался в стену в Барселоне:
