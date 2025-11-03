Ральф Шумахер дал совет Пиастри насчёт борьбы за титул с Норрисом и Ферстаппеном

Бывший гонщик Формулы-1, а ныне эксперт и аналитик Ральф Шумахер прокомментировал трудности австралийца Оскара Пиастри в последних гонках сезона.

«Борьба стала невероятно плотной. Мелочи могут многое изменить — настройки машины, шины, условия на трассе. В Мексике было очень скользко. Если у гонщика нет чувства и уверенности в машине, это станет проблемой. В гонке Оскар показал лучший темп, но кардинально ситуацию изменить не получилось. Сейчас ему стоит сосредоточиться на своей работе и меньше переживать о том, что команда якобы кого-то предпочитает — такие слухи я считаю абсолютной чепухой. Команде всё равно, кто будет побеждать, главное, чтобы один из их гонщиков стал чемпионом. Лучше всего, если они займут первое и второе место. Кто впереди — не имеет значения», — приводит слова Шумахера Sky Sport Germany.

В настоящий момент Пиастри занимает второе место в общем зачёте пилотов, имея в активе 356 очков. Его напарник Ландо Норрис лидирует в чемпионате (357 баллов). Топ-3 замыкает Макс Ферстаппен из «Ред Булл» (321).

Пиастри проехал по базе «Макларена» на чемпионском болиде Сенны: