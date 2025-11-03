Скидки
«Всегда брал вину на себя, а его считали слабым». Вильнёв назвал сильное качество Норриса

«Всегда брал вину на себя, а его считали слабым». Вильнёв назвал сильное качество Норриса
Чемпион мира канадец Жак Вильнёв высказался о действующем лидере чемпионата и пилоте «Макларена» британце Ландо Норрисе.

«Мы поспешно судим о настрое гонщика по тому, что видим снаружи. Но это не означает, что то же самое происходит внутри. Ландо всегда откровенно говорил о своих ошибках. Даже когда они не были его, он фактически брал вину на себя. И все считали его слабым и подавленным. Я же считал, что умение признаться, открыто взять на себя вину – это путь к прогрессу. Только признавая свои ошибки, даже те, за которые ты не ответственен, можно стать лучше», — приводит слова Вильнёва Sky Sports.

Ландо Норрис повторил уникальное достижение Михаэля Шумахера
