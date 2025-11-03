Скидки
«Не верю, что Юки останется в Ф-1». Инсайдер ответил, где может продолжить карьеру Цунода

Японский гонщик «Ред Булл» Юки Цунода может продолжить карьеру в команде IndyCar «Дейл Койн Рейсинг» в 2026 году. Об этом рассказал инсайдер Тони Донохью.

«Ходят слухи, что Юки Цунода в 2026 году, возможно, сядет за руль автомобиля №19 «Дейл Койн Рейсинг» при поддержке «Хонды». Думаю, мы узнаем это на следующей неделе. Не верю, что он сохранит место в Формуле-1», — приводит слова Донохью GrandPrix со ссылкой на его выступление в Unverified podcast.

В настоящий момент Цунода занимает 17-е место в общем зачёте пилотов, имея в активе 28 очков. Его товарищ по команде Макс Ферстаппен располагается на третьей позиции (321).

Материалы по теме
Мекис: последние результаты Цуноды — одна из причин, почему решение по пилотам отложено

Цунода тестирует чемпионский «Ред Булл» в Сильверстоуне:

