Р. Шумахер высказался о фаворите в борьбе за титул между Норрисом, Пиастри и Ферстаппеном

Бывший гонщик Формулы-1, а ныне эксперт Sky Sport Ральф Шумахер высказался о борьбе между Ландо Норрисом, Оскаром Пиастри (оба – «Макларен») и Максом Ферстаппеном («Ред Булл»). У Ральфа поинтересовались, кто сейчас в наиболее выгодной позиции.

«На данный момент нужно сказать, что Норрис на коне. Он комфортно чувствует себя в машине, расслаблен, улыбается — снова получает удовольствие от гонок. Это придаёт уверенности, особенно когда он видит, что Пиастри ошибается и его можно обогнать. Конечно, это помогает. Но всё равно — ситуация очень напряжённая. Борьба очень плотная. Ферстаппен поджимает, и, думаю, это обоих беспокоит», — приводит слова Шумахера Sky Sport Germany.

Ральф также выразил уверенность, что британец сможет сохранить концентрацию до конца сезона:

«Я в этом почти не сомневаюсь. Важно, что сейчас делает «Макларен». Раньше команда была очень сильной и доминировала, но в последнее время стало сложнее. В гонке Норрис был на высоте, но по Пиастри видно, как быстро всё может измениться, если теряется чувство машины. Кстати, это касается и Ферстаппена, который обычно справляется с этим лучше других. Думаю, Норрис способен сохранить нынешний темп. Вопрос лишь в том, какова сейчас напряжённость в команде. Есть ощущение, что Пиастри чувствует себя уже не так уверенно и нервничает — а это, конечно, проблема».

