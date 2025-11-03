Скидки
«Феррари» поздравила Шарля Леклера с помолвкой

«Феррари» поздравила Шарля Леклера с помолвкой
Итальянская команда Формулы-1 «Феррари» поздравила гонщика команды Шарля Леклера, который ранее сообщил, что его девушка Александра Сен-Млё согласилась выйти за него замуж.

«Наши сердечные поздравления, Шарль. Всего наилучшего вам обоим!» — говорится в сообщении итальянской команды.

В настоящий момент монегаск занимает пятую позицию в общем зачёте пилотов с 210 очками в активе. Его товарищ по команде, семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон, располагается на шестом месте (146 очков). Лидером чемпионата является пилот «Макларена» Ландо Норрис (357).

