Экс-пилот Ф-1: в Мексике у Норриса был лучший старт, что мы видели

Бывший пилот Формулы-1 британец Джонни Херберт оценил победу соотечественника, гонщика «Макларена» Ландо Норриса на минувшем Гран-при Мексики.

«Это выступление дало мне понять, что сейчас он на другом уровне. Ландо выглядел очень расслабленным на протяжении всего уикенда. Такого мы, вероятно, не видели.

В частности, [важная] вещь, которую Норрис продемонстрировал, — старт, он был безупречным. Лучший старт Ландо Норриса, который мы видели. Идеально. В этой области он испытывал трудности», — приводит слова Херберта AdventureGamers.

Ранее чемпион мира канадец Жак Вильнёв назвал сильное качество Норриса.

Ландо Норрис врезался в стену в Барселоне