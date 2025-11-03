Скидки
«Уильямс» поменял название и обновил логотип для сезона-2026 Формулы-1

Пресс-служба команды Формулы-1 «Уильямс» на своём официальном сайте объявила, что в сезоне-2026 будет выступать с обновлённым названием и логотипом.

Полное название коллектива в 2025-м звучит как «Атлассиан Уильямс Рейсинг», а с 2026-го станет «Атлассиан Уильямс Ф1 Тим». А существующий логотип W будет заменён на знаменитую эмблему ХХI века Forward W Фрэнка Уильямса, впервые представленную в год основания компании в 1977 году и размещённую на каждом из девяти автомобилей, выигравших Кубок конструкторов.

Фото: williamsf1.com

«Я горжусь тем, что со следующего года мы будем выступать под таким именем и носить логотип на нашей машине, вдохновлённый нашим основателем сэром Фрэнком Уильямсом, который тесно связан с десятилетиями успеха коллектива. Как команда мы вдохновлены нашим прошлым, но с нетерпением ждём нашего будущего и полны решимости вписать новую главу в историю «Уильямса», посвящённую победе в серии.

Эта эволюционировавшая идентичность команды отражает то, кто мы есть, куда мы движемся, и вновь знакомит с нашим титульным наследием растущую аудиторию Формулы-1, которая ещё не следила за этим видом спорта, когда мы в последний раз доминировали», — приводит слова руководителя команды Джеймса Ваулза пресс-служба коллектива.

