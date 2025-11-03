Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Опыт Ферстаппена играет важную роль». Марко — о модернизации болида в концовке сезона Ф-1

«Опыт Ферстаппена играет важную роль». Марко — о модернизации болида в концовке сезона Ф-1
Аудио-версия:
Комментарии

Советник по автоспорту команды Формулы-1 «Ред Булл» Хельмут Марко прокомментировал последние обновления болида RB21.

«Все наши последние изменения и корректировки RB21 были внесены оптимальным образом. Именно поэтому сейчас машина стала более конкурентоспособной. Опыт Макса играет важную роль — у него весомый голос в технических обсуждениях. Было важно, чтобы инженеры начали больше прислушиваться к Максу. Раньше они это делали, но не в такой степени, как сейчас. Знаете, раньше всё больше зависело от цифр из симулятора или CFD [моделирование].

Макс объяснил инженерам, что ему нужно от машины, и таким образом получил больше уверенности в управлении — болид стал проще в пилотировании. Рабочее окно, в котором машина показывает себя наилучшим образом, стало шире», — приводит слова Марко издание Formule1.

Материалы по теме
Херберт объяснил, чем Макс Ферстаппен похож на Сенну, Проста и Михаэля Шумахера
Материалы по теме
Ферстаппен поразил, а Пиастри и Хэмилтон опять расстроили. Оценки за Гран-при Мексики
Ферстаппен поразил, а Пиастри и Хэмилтон опять расстроили. Оценки за Гран-при Мексики
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android