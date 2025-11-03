«Опыт Ферстаппена играет важную роль». Марко — о модернизации болида в концовке сезона Ф-1

Советник по автоспорту команды Формулы-1 «Ред Булл» Хельмут Марко прокомментировал последние обновления болида RB21.

«Все наши последние изменения и корректировки RB21 были внесены оптимальным образом. Именно поэтому сейчас машина стала более конкурентоспособной. Опыт Макса играет важную роль — у него весомый голос в технических обсуждениях. Было важно, чтобы инженеры начали больше прислушиваться к Максу. Раньше они это делали, но не в такой степени, как сейчас. Знаете, раньше всё больше зависело от цифр из симулятора или CFD [моделирование].

Макс объяснил инженерам, что ему нужно от машины, и таким образом получил больше уверенности в управлении — болид стал проще в пилотировании. Рабочее окно, в котором машина показывает себя наилучшим образом, стало шире», — приводит слова Марко издание Formule1.