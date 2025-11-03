Скидки
«Во мне есть потенциал». Антонелли высказался о важности квалификаций в Ф-1 в сезоне-2025

19-летний итальянский гонщик Формулы-1 Андреа Кими Антонелли («Мерседес») высказался о важности квалификаций в сезоне-2025.

«Позиция на трассе [по итогам квалификации] в этом году — это, по сути, всё. Также и первый круг — он может сильно повлиять на исход гонки в зависимости от того, где ты находишься. Если удаётся отыграть позиции на старте, очень высока вероятность, что их удержишь, просто потому что ехать в чистом воздухе гораздо легче и эффективнее.

Поэтому считаю, что квалификация сейчас крайне важна. Особенно в этом году, когда разрывы между машинами настолько малы — нельзя допускать ошибок, иначе будешь жестоко наказан. И, конечно, я уверен, что во мне есть ещё потенциал, особенно когда речь идёт о третьем сегменте», — приводит слова Антонелли издание Racingnews365.

