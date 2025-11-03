Скидки
«Большой прогресс». Хэмилтон — о своих выступлениях за «Феррари» в сезоне-2025

«Большой прогресс». Хэмилтон — о своих выступлениях за «Феррари» в сезоне-2025
40-летний британский гонщик и семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон высказался о своих выступлениях за «Феррари» в сезоне-2025.

«Что касается сезона в целом, думаю, что мы видим большой прогресс, особенно с моей стороны после летнего перерыва. Небольшие корректировки, которые я внёс в свой подход и в работу с ребятами, действительно начали приносить результаты.

Я чувствую себя в машине намного лучше, кажется, что с каждым уикендом становится всё лучше. До этого момента было непросто дойти, но прогресс требует времени. Воспринимаю этот год как этап закладывания фундамента. Каждый трек, куда я приезжаю, — это первый, на котором я выступаю за рулём «Феррари», с этой машиной, с её особенностями и стилем пилотирования, который отличается от того, к чему я привык в предыдущие годы», — приводит слова Хэмилтона издание GPblog.

