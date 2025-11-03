«Огромный энтузиазм». Лоуренс Стролл — о настрое «Астон Мартин» на сезон-2026

Владелец команды Формулы-1 «Астон Мартин» Лоуренс Стролл высказался о настроениях в коллективе перед предстоящим сезоном-2026, в котором в силу вступит новый технический регламент.

«Первым шагом было создание инфраструктуры, но не менее важно было собрать команду людей. Приглашение Эдриана [Ньюи] стало колоссальным событием.

С марта с нами также работают Энди Кауэлл, наш руководитель, Энрико Кардиле — технический директор, и около 950 других сотрудников. Команда постепенно формируется, и мы с нетерпением ждём следующего сезона с большими изменениями в регламенте.

Ещё один важный шаг — партнёрство с «Хондой». Впервые в нашей истории мы станем заводской командой, а не клиентом, получающим готовый двигатель. Всё это вызывает огромный энтузиазм», — приводит слова Стролла-старшего издание Racingnews365.