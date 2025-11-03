Вольф высказался о мотивации «Мерседеса» в борьбе за второе место в Кубке конструкторов

Руководитель команды Формулы-1 «Мерседес» Тото Вольф объяснил мотивацию немецкого коллектива перед Гран-при Бразилии.

«Впереди ещё четыре гонки. Теперь нас от «Феррари» отделяет всего одно очко, а «Ред Булл» отстаёт всего на девять. У нас была пара тяжёлых уикендов, но мы по-прежнему боремся за второе место. Каждый из этих четырёх этапов будет иметь решающее значение в борьбе за второе место в Кубке конструкторов, хотя и наше преимущество над соперниками исчезло в Остине и Мексике, мы можем отыграться в Бразилии.

Предпоследний спринтерский уикенд в году означает, что с самого начала мы должны показать себя с наилучшей стороны. «Интерлагос» — трасса старой школы с ухабистым покрытием, перепадами высот и большим количеством поворотов. Добавьте к этому непредсказуемую погоду, и у нас практически не останется права на ошибку. Независимо от того, что преподнесет нам уикенд, наша цель — не останавливаться на достигнутом, выступить лучше, чем наши конкуренты, опередить наших ближайших соперников», — приводит слова Вольфа пресс-служба команды.