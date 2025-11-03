«Что-то произошло». Хилл — об изменениях в психологии Норриса

Чемпион Формулы-1 1996 года британец Деймон Хилл высказался по поводу психологического состояния своего соотечественника Ландо Норриса, выступающего за команду «Макларен».

«Что-то произошло. Либо кто-то дал ему правильные советы, либо он нашёл вдохновение внутри себя. Может быть, просто поговорил с самим собой. Эти парни стоят на пороге величия, иногда достаточно одного внутреннего переключателя, чтобы сделать следующий шаг», — сказал Хилл на YouTube-канале The Race.

На последнем этапе в Мексике Норрис одержал победу, опередив Шарля Леклера («Феррари») на 30 секунд. По итогам уикенда британец возглавил личный зачёт, обойдя на одно очко своего напарника Оскара Пиастри.