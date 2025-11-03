«Доза уверенности, которая так нужна». Брандл — о доминации Норриса на ГП Мексики

Комментатор Sky Sports и бывший пилот Формулы-1 Мартин Брандл высказался о доминации Ландо Норриса («Макларен») на Гран-при Мексики.

«Думаю, [в Мексике] был выдающийся уикенд для Ландо. Если бы мы увидели такое выступление от Макса или Льюиса, мы бы говорили о нём с благоговением, потому что это действительно был исключительный результат. Часто говорю, комментируя финалы чемпионатов, что один или несколько главных соперников будто находят сверхскорость — и вот у Ландо была именно эта сверхскорость.

Макс, кажется, ездит в этом режиме постоянно. Но его [Ландо] квалификационный круг, идеальный старт, защита в одном из самых сложных первых поворотов сезона, а потом — уход в отрыв… Всё было просто безупречно. Это именно то выступление и та доза уверенности, которые ему сейчас так нужны», — сказал Брандл в эфире Sky Sports.