«Доза уверенности, которая так нужна». Брандл — о доминации Норриса на ГП Мексики
Комментатор Sky Sports и бывший пилот Формулы-1 Мартин Брандл высказался о доминации Ландо Норриса («Макларен») на Гран-при Мексики.

Формула-1 2025. Этап 20, Мехико, Мексика
Гран-при Мексики. Гонка (71 круг, 305.354 км)
26 октября 2025, воскресенье. 23:00 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:37:58.574
2
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+30.324
3
Макс Ферстаппен
Red Bull
+31.049

«Думаю, [в Мексике] был выдающийся уикенд для Ландо. Если бы мы увидели такое выступление от Макса или Льюиса, мы бы говорили о нём с благоговением, потому что это действительно был исключительный результат. Часто говорю, комментируя финалы чемпионатов, что один или несколько главных соперников будто находят сверхскорость — и вот у Ландо была именно эта сверхскорость.

Макс, кажется, ездит в этом режиме постоянно. Но его [Ландо] квалификационный круг, идеальный старт, защита в одном из самых сложных первых поворотов сезона, а потом — уход в отрыв… Всё было просто безупречно. Это именно то выступление и та доза уверенности, которые ему сейчас так нужны», — сказал Брандл в эфире Sky Sports.

