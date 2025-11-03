«Поддержать Ферстаппена, где смогу». Цунода — о целях на Гран-при Бразилии Ф-1

Японский гонщик Формулы-1 Юки Цунода, представляющий команду «Ред Булл», высказался о предстоящем Гран-при Бразилии.

«В Бразилии всегда захватывающая гонка, погода в которой может преподнести сюрпризы. Похоже, что дождь снова может сыграть свою роль в нашем уикенде, но все будут в одном положении, всё зависит от того, как мы максимально используем доступное для практики время на трассе и справимся с этим как команда. Формат спринта всегда сопряжён с определёнными трудностями, но добавьте к этому немного дождя — и уикенд может получиться сумасшедшим!

Преимуществом для меня является то, что на протяжении последних двух уикендов машина чувствовала себя превосходно, особенно когда дело доходило до гоночного темпа, я был очень близок к Максу и чувствовал уверенность в машине, в тех обновлениях, которые мы сделали. Если я смогу проявить себя стабильно на протяжении двух квалификационных заездов, мы сможем занять уверенную позицию в спринте и гонке. Цель этого уикенда — помочь нам набрать очки в Кубке конструкторов и поддержать Макса там, где смогу», — приводит слова Цуноды пресс-служба команды.