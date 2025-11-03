Вильнёв — о Норрисе в сезоне-2025: будто снова сражается с Ферстаппеном, как в 2024-м

Чемпион Формулы-1 в сезоне-1997 Жак Вильнёв отреагировал на выступление Ландо Норриса («Макларен») на Гран-при Мексики, где британец одержал победу.

«Это был уикенд-заявление. Такие выходные мы привыкли видеть от Макса, немного видели от Ландо в прошлом году, когда он как раз боролся с Максом. Думаю, пробуждением для него стал Баку — когда он не смог воспользоваться неудачным выступлением Оскара. Это был как холодный душ. После этого Норрис вернулся сильнее, как будто снова сражается с Максом, как в прошлом году.

Сейчас он на подъёме. Он сделал шаг вперёд в Сингапуре, ещё один — в Остине. В Мехико же был просто великолепен. Когда пилот входит в такое состояние, он становится непобедимым», — приводит слова Вильнёва Sky Sports.