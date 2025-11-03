Скидки
Макс Ферстаппен объяснил, почему для него важен Гран-при Бразилии Формулы-1

Макс Ферстаппен объяснил, почему для него важен Гран-при Бразилии Формулы-1
28-летний нидерландский гонщик и четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен («Ред Булл») высказался о предстоящем Гран-при Бразилии.

«Бразилия — особенное место для меня не только из-за невероятных гонок и замечательных моментов, которые у нас там были, но и потому, что семья моей девушки тоже из Бразилии. В Сан-Паулу может пойти сильный дождь, поэтому гонки нередко получаются совершенно безумными — особенно вспоминается прошлогодняя, где мы выиграли, стартуя с 17-го места. Это была эмоциональная победа и важный момент в чемпионате.

На этот уикенд я подготовил специальный бразильский шлем. Это место с богатой историей и великой традицией, но также ещё и с множеством личных воспоминаний. Я выбрал традиционные цвета, которые действительно выделяются, и, по-моему, дизайн выглядит очень круто — не могу дождаться, чтобы выйти с ним на трассу.

Болельщики здесь невероятно страстные, и я всегда с удовольствием гоняюсь на таких «олдскульных» трассах. Атмосфера там потрясающая, быть её частью — невероятное ощущение», — приводит слова Ферстаппена пресс-служба команды.

