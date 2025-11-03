Скидки
«Мощное состояние». Херберт — о психологическом настрое Норриса

«Мощное состояние». Херберт — о психологическом настрое Норриса
Бывший пилот Формулы-1 британец Джонни Херберт оценил изменившуюся психологию своего соотечественника Ландо Норриса, выступающего за «Макларен», после победы на Гран-при Мексики.

«В Нидерландах у Ландо всё пошло странным образом. Но его возвращение после того уикенда было просто потрясающим. Да, потом была вся эта суматоха в Монце с «правилами папайи», но я должен сказать — Ландо вернулся невероятно сильным. В Мексике он выглядел ментально очень хорошо. Это очень мощное состояние», — приводит слова Херберта издание Sky Sports.

По итогам гонки в Мексике Норрис возглавил личный зачёт сезона-2025, опережая своего напарника Оскара Пиастри на одно очко.

