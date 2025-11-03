«Ландо годичной давности не справился бы». Брандл — о форме Норриса в сезоне-2025

Комментатор Sky Sports и бывший пилот Формулы-1 Мартин Брандл выделил ментальное преображение Ландо Норриса из «Макларена».

«Это игра под давлением. Так во всех видах спорта высокого уровня. В конечном счёте всё решает голова. Год назад я бы сказал, что Ландо пока не справляется с этим. Но он и команда проделали огромную работу над этим аспектом. Посмотрите, как он научился справляться с разочарованиями. Ведь что бы они ни говорили, Баку был упущенной возможностью. Авария в Канаде тоже стоила ему дорого. С поломкой двигателя в Зандворте он ничего не мог поделать, как и со сходом в Остине.

Но он научился это переваривать. Даже освистывание после гонки, которое я счёл довольно странным, он сумел просто принять это, упаковать в отдельный ящик и не позволить этому повлиять на себя. Ландо образца годичной или двухлетней давности не справился бы с таким стартом, как сейчас. Думаю, он действительно складывает все элементы своего набора карт воедино», — приводит слова Брандла Sky Sports.