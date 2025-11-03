Скидки
«Охотимся за тысячными секунды». Лиам Лоусон — о Формуле-1 в сезоне-2025

«Охотимся за тысячными секунды». Лиам Лоусон — о Формуле-1 в сезоне-2025
Аудио-версия:
Комментарии

Новозеландский гонщик Формулы-1 Лиам Лоусон, представляющий «Рейсинг Буллз», высказался о сезоне-2025.

«Честно говоря, всё сводится к чистой скорости. На данный момент мы очень последовательны по всем направлениям. Очевидно, что квалификация в Баку была для нас очень хорошей (Лоусон показал третье время. — Прим. «Чемпионата»), но я думаю, что это в большей степени было связано с различными переменными в ходе сессии, которые сыграли нам на руку по сравнению с другими командами, которые, возможно, менее стабильны — иногда у них бывают действительно сильные уикенды, когда они просто очень быстры, а иногда, наоборот, скорость падает.

Чистая скорость — это то, чего мы пытаемся достичь. Если мы сможем добиться этого по всем направлениям и сохранить стабильность машины, будем в очень и очень хорошей форме. Вот и всё. Но всё настолько близко — отрыв по времени на круге настолько мал, что мы буквально охотимся за тысячными долями секунды», — приводит слова Лоусона издание Racignnews365.

