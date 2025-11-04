«Очень сильный соперник». Стелла — о Ферстаппене и титульной борьбе в сезоне-2025 Ф-1

Руководитель команды Формулы-1 «Макларен» Андреа Стелла высказался в преддверии Гран-при Бразилии.

«Теперь пришло время отправиться в Бразилию на Гран-при Сан-Паулу. Это захватывающая часть года, когда мы подходим к завершению сезона-2025. Мы гордимся тем, что оба наших гонщика лидируют в чемпионате, и их разделяет всего одно очко. Однако мы прекрасно понимаем, что у нас есть очень сильный соперник в борьбе за титул пилотов — и это не случайность, ведь он действующий чемпион и четырёхкратный обладатель титула. Мы приложим максимум усилий на оставшихся четырёх этапах, чтобы титул остался у «папайи».

В Мехико MCL39 был самой быстрой машиной, но мы не должны предполагать, что в Сан-Паулу всё будет так же. Конкуренция вокруг нас невероятно плотная. Мы будем придерживаться нашей философии — подходить к каждому Гран-при отдельно, максимально раскрывать потенциал машины и давать нашим гонщикам шанс бороться за высшие позиции. Это также спринтерский уикенд, что даёт больше возможностей заработать очки. В то же время потребуется ещё больше внимания к деталям, чтобы найти оптимальные настройки, особенно с учётом ограниченного времени на свободные заезды.

Как обычно в Сан-Паулу, мы готовы к непредсказуемой погоде, которая здесь нередко становится решающим фактором», — приводит слова Стеллы пресс-служба команды.