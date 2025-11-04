Штайнер назвал Фанхио величайшим гонщиком. Хэмилтон — седьмой и ниже Ферстаппена

Бывший руководитель команды Формулы-1 «Хаас», а ныне эксперт Гюнтер Штайнер составил список десяти величайших гонщиков.

Топ-10 величайших гонщиков по версии Штайнера:

1. Хуан Мануэль Фанхио.

2. Ники Лауда.

3. Айртон Сенна.

4. Джеки Стюарт.

5. Михаэль Шумахер.

6. Макс Ферстаппен.

7. Льюис Хэмилтон.

8. Ален Прост.

9. Марио Андретти.

10. Грэм Хилл.

«Уже сколько лет истории в Формуле-1? 75. И только потому что он [Хэмилтон] всё ещё выступает, не делает его автоматически лучшим. Он выиграл множество титулов, очень уважаю Льюиса за всё, что он делает. Но для меня важно смотреть на эпоху, в которой гонщик выступал. Поэтому, когда меня спрашивают, кто лучший пилот, я не знаю точный ответ — это разные времена. Но я уважаю то, чего он добился. Он начал с самого низа и стал не просто гонщиком, а мировой звездой. Он стал знаменитостью даже вне автоспорта.

Как гонщик уважаю его за то, что он всегда был быстр и в лучшие годы делал меньше ошибок, чем остальные. Он был очень предсказуем в хорошем смысле — ты знал, что он не ошибётся и доведёт гонку до конца, исполнив всё идеально.

Шумахер на пятой строчке? Есть другие люди, которые мне нравятся больше! Это не значит, что я не уважаю Михаэля. То, что он сделал для Формулы-1, было просто невероятным. Он пришёл из спорткаров «Мерседеса», попал в «Бенеттон» и выиграл всё, что можно было выиграть. Но самое великое его достижение — это переход в «Феррари» и то, что он там сделал. Он вписал своё имя в историю», — сказал Штайнер на YouTube-канале The Red Flags Podcast.