Бриаторе после этапа в США посетил Аргентину для встречи со спонсорами Колапинто — F1i

Исполнительный советник «Альпин» Флавио Бриаторе посетил Аргентину, где встретился со спонсорами 22-летнего гонщика команды Франко Колапинто, сообщили во французской редакции издания F1i.

«По информации из паддока, сразу после гонки в Остине Бриаторе вылетел в Буэнос-Айрес, где встретился с главными спонсорами Колапинто для финализации условий нового соглашения. После этого он направился в Бразилию, чтобы навестить своего давнего друга Берни Экклстоуна на его ферме к северу от Сан-Паулу», — говорится в статье.

Франко стал боевым пилотом «Альпин» с седьмого этапа сезона-2025 — Гран-при Эмилии-Романьи. На данный момент на его счету ноль очков.