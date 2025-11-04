Набор LEGO по фильму «Формула-1» с Брэдом Питтом поступит в продажу 1 января

Компания LEGO анонсировала выпуск набора по мотивам фильма «Формула-1» с Брэдом Питтом в главной роли. Конструктор поступит в продажу 1 января 2026 года, сообщает польское издание GRYOnline.

Набор «Гоночный автомобиль команды APXGP» из серии Speed Champions будет состоять из 268 деталей. Модель повторяет дизайн болида из фильма 2025 года: чёрный корпус с золотистыми акцентами, гоночные спонсорские наклейки и широкие задние покрышки с логотипом Pirelli. В комплект также войдут две фигурки гонщиков — персонажи Брэда Питта (Сонни Хейс) и Демсона Идриса (Джошуа Пирс). Каждая мини-фигурка укомплектована шлемом с автографом персонажа, сменной причёской и гаечным ключом, который можно использовать для сборки и разборки конструктора.

Фото: LEGO

Уже открыт предзаказ на конструктор стоимостью € 27,99. Отгрузки заказов начнутся с даты официального старта продаж.