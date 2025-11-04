«Астон Мартин» подписал экс-инженера «Феррари» Файнелло — специалиста по симуляторам и ИИ

Британская команда «Астон Мартин» продолжает усиливать технический штаб, подписав контракт с Марко Файнелло — бывшим инженером «Феррари», экспертом в области систем симуляции и искусственного интеллекта. Об этом сообщает Motorsport Italia.

61-летний специалист вернётся в Формулу-1 после 13-летнего перерыва. Файнелло займёт должность суперконсультанта и будет курировать вопросы, связанные с симуляциями — направлением, ставшим критически важным после ограничения реальных тестов на трассах.

Инженер обладает уникальным опытом: в «Феррари» (1995-2016) он участвовал в чемпионских проектах эры Михаэля Шумахера, занимал должность директора по развитию производительности, а также курировал разработку первого симулятора команды. В последние годы он работал над созданием Sybille — алгоритма на основе ИИ для улучшения точности виртуальных тестов.

Напомним, это уже не первое значимое приобретение «Астон Мартин». Ранее команда привлекла Эдриана Ньюи и Энрико Кардиле. Усиление технического департамента связано с амбициями команды побороться за чемпионский титул в 2027 году с машиной, которую разрабатывает Ньюи для новых регламентов.