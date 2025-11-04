Скидки
Льюис Хэмилтон — о проектах вне Ф-1: если работать 24/7, будешь несчастен

Льюис Хэмилтон — о проектах вне Ф-1: если работать 24/7, будешь несчастен
Семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон прокомментировал мнения о том, что его проекты вне Формулы-1 мешают основной работе. Пилот «Феррари» заявил, что разнообразная деятельность даёт ему энергию для выступлений.

— Что вы ответите тем, кто считает ваши проекты вне Формулы-1 помехой?
— Речь не о помехах. Отвлечься может каждый. Важно то, как ты распределяешь энергию и находишь баланс. Без творческого равновесия нельзя. Если работать 24/7, будешь несчастен. Нужно искать то, что вдохновляет и даёт силы. Например, через раскрытие творческого потенциала, — приводит слова Хэмилтона издание Ferrari Magazine.

Британец активно развивает проекты вне автоспорта: сооснователь сети веганских ресторанов Neat Burger, владелец команды Х44 в Extreme E, совладелец клуба НФЛ «Денвер Бронкос» и создатель безалкогольного бренда Almave. Также он занимается модой и продюсировал фильм «Формула-1» с Брэдом Питтом в главной роли.

