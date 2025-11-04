Решение по иску Массы на £ 64 млн отложено — Motorsport

Бывший пилот «Феррари» Фелипе Масса ожидает вердикта по своему иску на £ 64 млн к Берни Экклстоуну, бывшему руководителю Формулы-1. После трёхдневных слушаний в Высоком суде Лондона судья заявил, что решение будет объявлено позднее, сообщает Motorsport.

Напомним, бразилец оспаривает результаты чемпионата мира 2008 года, который он проиграл Льюису Хэмилтону с разницей в одно очко. Масса утверждает, что «Сингапургейт» — умышленная авария Нельсона Пике-младшего на Гран-при Сингапура — напрямую повлияла на исход чемпионства.

«Я делаю это ради справедливости в спорте, а не из-за денег», — заявил Масса ещё в 2023 году. Его адвокаты настаивают, что Экклстоун и ФИА знали о сговоре, но не провели расследование. Представители Экклстоуна назвали иск «ошибочной попыткой пересмотреть результаты чемпионата-2008». ФОМ и ФИА также отвергают обвинения.

В 2009 году ФИА признала факт сговора в команде «Рено», но оставила результаты сезона-2008 без изменений. Иск Массы стал первой официальной попыткой оспорить это решение через суд.